En Catazajá, Grupo Interinstitucional detiene a una persona por los delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia

– Le aseguraron un arma, narcóticos, dos celulares y dinero en efectivo

El Grupo Interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad del Pueblo y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, detuvo en flagrancia a Atilano “N”, como presunto responsable de los delitos contra la salud y portación de arma de fuego sin licencia, por hechos ocurridos en el municipio de Catazajá.

Previa inspección corporal, al indiciado le aseguraron un arma de fuego Glock, con un cargador y tres cartuchos útiles calibre .9 milímetros; 28 bolsitas con polvo blanco con las características de la cocaína; 19 bolsitas con hierba verde con las características de la marihuana; 23 bolsitas con material sólido granulado; 25 bolsitas con material sólido cristalino (cristal); dos teléfonos celulares, y 500 pesos en efectivo.

El imputado y los aseguramientos fueron puestos a disposición del Fiscal Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.