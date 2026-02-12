Eduardo Ramírez consolida trabajo conjunto con la Federación y los municipios en favor de la educación

Con una inversión cercana a los 10 millones de pesos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por la directora general de Obras Comunitarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Ana Gabriela Villanueva Huerta, en representación de la secretaria Edna Vega Rangel, y por el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), Octavio Sánchez Guillén, inauguró obras en los planteles 06 Acapetahua y 03 Villa Comaltitlán del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas (Cecyte), realizadas mediante la Vertiente Obras Comunitarias.

En este marco, el mandatario llamó a las y los jóvenes a cuidar estas obras, perseverar en sus estudios y no desistir hasta alcanzar sus metas; además, reconoció el respaldo, liderazgo y valentía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en favor de Chiapas y del país. Por su parte, la directora general de Obras Comunitarias de la Sedatu, explicó que los proyectos se realizaron con la participación directa de las comunidades, a través de un comité ciudadano encargado de administrar los recursos. Mientras que el director general del CIIT subrayó que se redoblan esfuerzos para llevar obras que atiendan las necesidades de las comunidades en el área de influencia del corredor.