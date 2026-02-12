Eduardo Ramírez consolida trabajo conjunto con la Federación y los municipios en favor de la educación

• Acompañado por la directora general de Obras Comunitarias de la Sedatu y el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec inauguró obras realizadas mediante la Vertiente Obras Comunitarias

• Las intervenciones se realizaron en los planteles 06 Acapetahua y 03 Villa Comaltitlán del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas, con una inversión cercana a los 10 mdp

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por la directora general de Obras Comunitarias de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Ana Gabriela Villanueva Huerta, en representación de la secretaria Edna Vega Rangel, y por el vicealmirante retirado, Octavio Sánchez Guillén, director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), inauguró obras en los planteles 06 Acapetahua y 03 Villa Comaltitlán del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas, realizadas mediante la Vertiente Obras Comunitarias, con una inversión cercana a los 10 millones de pesos.

En este marco, el mandatario subrayó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una estrecha coordinación con el Gobierno de México para fortalecer la infraestructura estatal y consolidar el desarrollo de Chiapas. Asimismo, agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad y reconoció su liderazgo y valentía en la defensa del país, con dignidad y respeto.

1 de 13

Ramírez Aguilar reiteró que su administración continuará sumando esfuerzos y recursos con las autoridades federales y municipales, a fin de asegurar el bienestar de las y los chiapanecos y avanzar hacia una prosperidad compartida. También convocó a las y los jóvenes a valorar el apoyo de sus madres y padres, a perseverar en sus estudios y a no desistir para alcanzar sus metas.

“Aprovechen este momento en que los gobiernos federal, estatal y municipal trabajan unidos y como solo un equipo, con el objetivo de construir una mejor generación de mexicanas y mexicanos. Lo único que les pedimos es que nunca dejen de soñar, quizás en el camino pueden equivocarse pero no olviden que lo más importante en la vida es saber rectificar. Estudien y aprovechen este gran momento que les da la patria, que les da México para seguir con sus estudios”, expresó.

Por su parte, la directora general de Obras Comunitarias de la Sedatu, Ana Gabriela Villanueva Huerta, explicó que estos proyectos fueron realizados con la participación directa de las y los habitantes de las comunidades, mediante talleres participativos y un comité ciudadano responsable de administrar los recursos. Destacó que estas acciones se desarrollan en coordinación con el Corredor Interoceánico y el gobierno estatal, con seguimiento cercano para garantizar la transformación de los espacios públicos.

A su vez, el director general del CIIT, Octavio Sánchez Guillén, señaló que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se consolida como una plataforma logística multimodal que contribuye al bienestar social y educativo en los estados que lo integran. Informó que, de las 60 obras comunitarias realizadas el año pasado, 23 se ubican en Chiapas, y adelantó que se contemplan 29 más para la entidad, con una inversión superior a los 100 millones de pesos.

Precisó que, mediante un trabajo coordinado, se redoblan esfuerzos para que las comunidades en el área de influencia del corredor resulten beneficiadas. “No son acciones que decidamos solos, lo hacemos en congruencia a las necesidades de los pueblos; estamos fortaleciendo estos centros educativos para que desde estos lugares pueda salir, en el futuro, la mano de obra que necesitarán las empresas que se van a instalar en los polos de desarrollo”, enfatizó.

El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas, Luis Guadalupe Morales Ángeles, reconoció el respaldo de la Federación para que los planteles cuenten con nuevos espacios y herramientas adecuadas que fortalezcan la capacidad académica y amplíen las oportunidades de las y los jóvenes. Indicó que, desde estos centros educativos, se ofertan carreras vinculadas al desarrollo regional, formando a estudiantes que serán parte de la transformación.

El presidente municipal de Acapetahua, César Martínez Antonio, destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Eduardo Ramírez impulsan obras que elevan la calidad de vida y fortalecen la estabilidad y la paz social en la región. Además, asumió el compromiso de equipar con aires acondicionados las aulas del Cecyte 06, para mejorar las condiciones de aprendizaje.

En tanto, el alcalde de Villa Comaltitlán, Gerardo Gómez Pérez, agradeció el clima de paz que prevalece en Chiapas y reconoció que con la Nueva ERA se consolida un gobierno cercano a la gente y comprometido con la transformación de la entidad. Subrayó que la educación es fundamental para generar oportunidades y esperanza en las juventudes, al afirmar que “transformar la educación es transformar el destino de las familias”.

La presidenta y el presidente de los Comités de Obras Comunitarias del Cecyt 06 de Acapetahua y del Cecyt 03 de Villa Comaltitlán, Brenda Elizabeth Hilerio Orantes y Gerardo Leyva Hernández, respectivamente, agradecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Eduardo Ramírez por la construcción del auditorio y la sala audiovisual en sus planteles, espacios que fortalecen la formación y amplían las oportunidades de aprendizaje del estudiantado. Asimismo, resaltaron que los Comités acompañaron, supervisaron y vigilaron la ejecución de las obras, fungiendo como enlace entre la comunidad y las autoridades, y se comprometieron a cuidarlas y aprovecharlas en favor de la educación de sus hijas e hijos.

Estuvieron presentes el diputado federal Jorge Luis Villatoro Osorio; el diputado local por el Distrito 16, Javier Jiménez Jiménez; los directores de los planteles Cecyte 06 de Acapetahua, Jesús Antonio Coronel, y del Cecyte 03 de Villa Comaltitlán, Fernando Bravo Pérez; así como integrantes de los Comités de Obras Comunitarias, docentes y estudiantes, entre otras personas invitadas.