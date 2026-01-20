Las Sentadas de Niño Dios se Mantienen Vigentes Como un Acto de Fe y Tradición

• Desde el 24 de diciembre, hasta el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, familias enteras realizan actividades religiosas.

Tapachula, Chiapas 20 de Enero del 2026.- A pesar de los cambios sociales y económicos, la tradición de la vestida del Niño Dios continúa vigente en Tapachula, sostenida por la fe y las costumbres que se transmiten de generación en generación. En el tianguis navideño, comerciantes como doña María mantienen viva esta expresión religiosa que forma parte esencial de la cultura católica.



Desde el nacimiento del Niño Jesús, celebrado el 24 de diciembre, y hasta el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, familias acuden al tianguis para adquirir la vestimenta que acompañará a sus imágenes durante este periodo litúrgico. Doña María explica que, especialmente después del Día de Reyes, la tradición se intensifica, ya que es cuando se acostumbra cambiar el atuendo del Niño Dios como símbolo de fe y agradecimiento. EL ORBE/ Mesa de Redacción.