martes, enero 20, 2026
spot_img
InicioAl InstanteSigue la Huelga de Trabajadores del Monte de Piedad en Tapachula
Al Instante

Sigue la Huelga de Trabajadores del Monte de Piedad en Tapachula

0
21

• Trabajadores afiliados a la Sección 30 del sindicato mantienen el paro laboral ante la falta de acuerdos con la administración central.

Tapachula, Chiapas 20 de Enero del 2026.- A más de tres meses del inicio de la huelga en Nacional Monte de Piedad, trabajadores afiliados a la Sección 30 del sindicato mantienen el paro laboral ante la falta de acuerdos con la administración central de la institución. De acuerdo con Gustavo Castellanos García, secretario de la sección sindical, hasta la fecha se han cumplido alrededor de 111 días de huelga sin que exista un posicionamiento firme que permita destrabar el conflicto. El ORBE/ Mesa de Redacción.

Sigue la Huelga de Trabajadores del Monte de Piedad en Tapachula
Artículo anterior
Las Sentadas de Niño Dios se Mantienen Vigentes Como un Acto de Fe y Tradición
Artículo siguiente
Tenemos fecha para la venta de boletos del Palenque Expo Tap 2026
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Tenemos fecha para la venta de boletos del Palenque Expo Tap 2026

Al Instante staff - 0
Atentos! Tenemos fecha para la venta de boletos del Palenque Expo Tap 2026
Leer más

Las Sentadas de Niño Dios se Mantienen Vigentes Como un Acto de Fe y Tradición

Al Instante staff - 0
• Desde el 24 de diciembre, hasta el Día de la Candelaria, el 2 de febrero, familias enteras realizan actividades religiosas. Tapachula, Chiapas 20 de Enero...
Leer más

Las personas trasladadas a Estados Unidos son:

Al Instante staff - 0
  1. Ricardo Cortés Mateos, alias “El Billetón”, operador financiero del “Cártel del Golfo” facción “Los Escorpiones”. 2. Fidel Félix Ochoa, alias “Don Fido”. 3. Óscar Hernández...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV