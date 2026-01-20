Sigue la Huelga de Trabajadores del Monte de Piedad en Tapachula

• Trabajadores afiliados a la Sección 30 del sindicato mantienen el paro laboral ante la falta de acuerdos con la administración central.

Tapachula, Chiapas 20 de Enero del 2026.- A más de tres meses del inicio de la huelga en Nacional Monte de Piedad, trabajadores afiliados a la Sección 30 del sindicato mantienen el paro laboral ante la falta de acuerdos con la administración central de la institución. De acuerdo con Gustavo Castellanos García, secretario de la sección sindical, hasta la fecha se han cumplido alrededor de 111 días de huelga sin que exista un posicionamiento firme que permita destrabar el conflicto. El ORBE/ Mesa de Redacción.