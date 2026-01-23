Localizan sin vida a mujer en antiguo camino a Tuxtla Chico.

*Fiscalía investiga posible feminicidio.

Tapachula, Chiapas a 23 de enero de 2026.- Minutos antes de las 15:25 horas de este viernes, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer de entre 25 y 30 años de edad sobre el antiguo camino a Tuxtla Chico, específicamente en el tramo conocido como Camino Viejo Castrejón, ramal 10+360, a la altura de una curva.

De acuerdo con los primeros reportes, personas que realizaban labores de limpieza en la zona se percataron de la presencia del cuerpo, por lo que de inmediato dieron aviso a los números de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, adscritos al área especializada en feminicidios, así como personal de la Guardia Estatal Preventiva, de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y otras corporaciones, quienes confirmaron el deceso y procedieron a acordonar el área para preservar la escena conforme a los protocolos legales.

La Fiscalía de la Mujer informó que la víctima vestía tenis marca Adidas tipo “cebra” en color negro con blanco, short con rayas verticales en tonos azul y blanco, y una blusa color blanco.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley. Minutos después, familiares de la víctima arribaron al sitio, quienes lograron identificarla de manera preliminar a través de imágenes, respondiendo al nombre de Heidi “N”, con domicilio en la zona centro de Tapachula. La mujer deja en orfandad a dos hijos.

Personal especializado de la Fiscalía realizó las primeras diligencias y labores de investigación para el esclarecimiento de este lamentable hecho, el cual podría tratarse del primer feminicidio registrado en 2026 en la región Costa-Soconusco.

Será la autoridad competente la encargada de determinar las causas exactas de la muerte y deslindar responsabilidades conforme avancen las investigaciones.

El orbe /Carlos montes