«TAPACHULA PASÓ DEL 1ER LUGAR AL 28 EN MATERIA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD, GRACIAS AL GOBERNADOR EDUARDO RAMÍREZ»: YAMIL MELGAR.

•La estrategia de seguridad estatal clave en este resultado, asegura el alcalde.

– Crece la confianza y Avanza 27 posiciones del 2024 al 2025

23 enero 2026, Tapachula, Chiapas.- La reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la percepción de inseguridad pública, reveló que Tapachula ha logrado un avance significativo en materia de seguridad, ubicándose en el lugar 28, lo que representa una disminución en comparación con el año pasado.



En ese sentido, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó que este logro es resultado directo de la estrategia de seguridad implementada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha impulsado una política de seguridad integral y coordinada en el estado.Reconoció también el apoyo del titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño y de todas las instituciones y dependencias encargadas de la seguridad.«La suma de voluntades entre las distintas corporaciones e instituciones de seguridad ha fortalecido ha permitido garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos, por ello, nos ubicamos en el lugar número 28 en cuanto a percepción de inseguridad se refiere. Vamos avanzando», señaló el alcalde.El alcalde Yamil Melgar Bravo refrendó su compromiso de seguir trabajando junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para mantener la paz y la seguridad en Tapachula, la región y Chiapas.