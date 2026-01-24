Triciclo volcó tras ser impactado por motociclista en el Boulevard Indeco; no hubo lesionados graves

Tapachula, Chiapas; 24 de enero de 2026.-

Un accidente vehicular se registró la mañana de este sábado sobre el Boulevard Indeco, cuando un triciclo amarillo fue impactado por una motocicleta cargo hero 150 color balnca con negro, lo que provocó que sus ocupantes terminaran proyectados sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades circulaban de sur a norte sobre dicho boulevard. El percance ocurrió cuando un triciclo color amarillo, en el que viajaba una pareja de la tercera edad (un masculino y una femenina), intentó realizar un retorno sobre la misma vía sin percatarse de la presencia de un motociclista, quien terminó impactándose en la parte trasera de la unidad.

Tras el choque, el triciclo volcó, quedando sus ocupantes tendidos sobre el asfalto. Automovilistas que transitaban por la zona detuvieron su marcha y dieron aviso al número de emergencias 911, lo que generó la rápida movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio.

Al lugar acudieron paramédicos del Grupo de Auxilio CARCH 04, quienes valoraron a la pareja y determinaron que presentaban únicamente policontusiones y una leve crisis nerviosa, sin requerir traslado hospitalario. El motociclista permaneció en el sitio y no presentó lesiones de gravedad.

Minutos después arribaron elementos de Tránsito del Estado y policías viales, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo, destacando que el motociclista fue solidario y apoyó con los gastos médicos, por lo que cada uno se retiró del lugar.

El orbe/Carlos Montes