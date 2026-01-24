Bloquean vecinos carretera en La Joya por rechazo a centro de recolección de basura

Tapachula, Chiapas; 24 de enero de 2025.– Habitantes del cantón La Joya y colonias aledañas realizaron un bloqueo carretero como medida de protesta para impedir la apertura de un nuevo centro de recolección de basura que se pretende instalar en la zona.

La manifestación se llevó a cabo de manera pacífica, con vecinos inconformes que cerraron el paso vehicular en el tramo carretero, expresando su rechazo al proyecto al considerar que podría generar afectaciones a su entorno y a su calidad de vida.

De acuerdo con los pobladores, la comunidad no está de acuerdo con la instalación del punto de recolección y solicita que se analicen otras alternativas, priorizando el bienestar de las familias que habitan en el área.

Hasta el momento, el acceso permanece cerrado, mientras los manifestantes esperan la llegada de funcionarios municipales para exponer directamente sus inconformidades y demandas.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes mantienen presencia preventiva para resguardar el orden y la seguridad en la zona. EL ORBE/ Mesa de Redacción

1 de 6