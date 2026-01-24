Presentan el Libro “Espacios Imaginarios”

En el Centro Cultural del Soconusco se llevó a cabo la presentación del libro “Espacios Imaginarios”, antología de relatos del escritor Ramón Sánchez Mandujano.

La obra reúne textos de carácter reflexivo que abordan situaciones humanas complejas y conducen al lector de la dificultad a la esperanza.

Durante el evento, el autor estuvo acompañado por la directora del recinto, Norma Arellano; el maestro Jorge Arrevillaga Del Toro y la escritora Abril Espinosa. Asistieron personalidades del ámbito cultural y estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la UNACH, quienes mostraron interés en la propuesta literaria.



