Presentan el Libro “Espacios Imaginarios”

En el Centro Cultural del Soconusco se llevó a cabo la presentación del libro “Espacios Imaginarios”, antología de relatos del escritor Ramón Sánchez Mandujano.
La obra reúne textos de carácter reflexivo que abordan situaciones humanas complejas y conducen al lector de la dificultad a la esperanza.
Durante el evento, el autor estuvo acompañado por la directora del recinto, Norma Arellano; el maestro Jorge Arrevillaga Del Toro y la escritora Abril Espinosa. Asistieron personalidades del ámbito cultural y estudiantes de la Facultad de Pedagogía de la UNACH, quienes mostraron interés en la propuesta literaria.

