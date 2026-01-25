lunes, enero 26, 2026
La transformación de Tapachula continúa: Yamil Melgar

18

– Inicia reencarpetamiento de avenida clave rumbo a la Ruta del Café

Tapachula, Chiapas; 25 de enero de 2026.– El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, supervisó los trabajos de rehabilitación con concreto asfáltico que se realizan en la 8ª avenida Norte, en el tramo comprendido entre la calle Francisco Villa y la Planta Potabilizadora, donde destacó que, con orden y planeación, la transformación del municipio continúa.

Durante el recorrido, el alcalde informó que dio inicio el reencarpetamiento de aproximadamente 2 kilómetros de esta vialidad que conecta con la zona media y alta del municipio, rumbo a la Ruta del Café, un camino que llevaba más de 10 años sin ser atendido y que hoy es intervenido para mejorar la movilidad y la seguridad de quienes transitan por esta importante zona.

“Son obras que transforman a Tapachula, que responden a una planeación responsable y que atienden rezagos históricos en nuestra infraestructura vial”, subrayó.

El edil constató los procesos constructivos, que incluyen la rehabilitación de 10 mil 311 metros cuadrados de pavimento con concreto asfáltico, la aplicación de 204 metros cúbicos de riego de sello, 2 kilómetros de señalamiento horizontal con pintura en pavimento, 315 metros cuadrados de bacheo en tramos aislados, así como la colocación de 228 boyas de acero, acciones que fortalecen la seguridad vial y la durabilidad de la obra.

Finalmente, Yamil Melgar refrendó el compromiso de su administración de continuar impulsando obras públicas que mejoren la conectividad, eleven la calidad de vida de las y los tapachultecos y consoliden un desarrollo ordenado para el municipio.

