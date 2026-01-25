domingo, enero 25, 2026
spot_img
InicioAl InstantePRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM REALIZÓ PRODUCTIVA GIRA EN PUEBLA, VERACRUZ Y TAMAULIPAS
Al InstanteNacional

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM REALIZÓ PRODUCTIVA GIRA EN PUEBLA, VERACRUZ Y TAMAULIPAS

0
18

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM REALIZÓ PRODUCTIVA GIRA EN PUEBLA, VERACRUZ Y TAMAULIPAS CON ENTREGA DE VIVIENDA, PROGRAMAS Y OBRAS CLAVE

Del jueves 22 al domingo 25 de enero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una productiva gira por los estados de Puebla, Veracruz y Tamaulipas, donde entregó viviendas, Programas para el Bienestar e inauguró obras estratégicas para el desarrollo nacional.

En Puebla: Encabezó el Gabinete de Seguridad y su conferencia matutina, donde celebró la reducción del 41% en homicidios dolosos e informó una inversión de 5 mil mdp entre 2026 y 2027 para obras públicas. En el municipio de Acatzingo, se reunió con derechohabientes de la Pensión Mujeres Bienestar y, en Cuautlancingo, realizó la entrega de Becas Rita Cetina a estudiantes de secundaria.

En Veracruz: Anunció una inversión de 20 mil mdp para infraestructura carretera, agua potable y vivienda, destacando además la disminución del 28% en homicidios en la entidad, asimismo, realizó la entrega de 200 viviendas del Infonavit. Y en Ciudad Cardel en el municipio de La Antigua, sostuvo un encuentro con beneficiarios de diversos Programas para el Bienestar.

En Tamaulipas: Supervisó el Hospital General del ISSSTE en Tampico, donde recibió el respaldo de la ciudadanía. En Reynosa, encabezó la entrega de viviendas y anunció obras prioritarias de movilidad y agua. Finalmente, inauguró la Aduana de Nuevo Laredo, donde proyectó que para 2026 el objetivo de recaudación será de 1.5 billones de pesos.

Artículo anterior
PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA LA ADUANA DE NUEVO LAREDO EN TAMAULIPAS
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA LA ADUANA DE NUEVO LAREDO EN TAMAULIPAS

Al Instante staff - 0
Comunicado 36/2026 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM INAUGURA LA ADUANA DE NUEVO LAREDO EN TAMAULIPAS; PERMITIRÁ MAYOR EFICIENCIA Y HONESTIDAD EN LA RECAUDACIÓN * “Estas instalaciones nos van...
Leer más

Inauguración de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la Inauguración de la Aduana de Nuevo Laredo, encabezada por la Presidenta Constitucional de...
Leer más

Cálido Bazar Anuncia Edición San Valentín

Al Instante staff - 0
El Cálido Bazar anunció su edición especial de San Valentín, que se llevará a cabo el próximo 1 de febrero en las instalaciones del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV