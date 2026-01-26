lunes, enero 26, 2026
PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ENVÍA CARTA A PRIMER MINISTRO DE COREA PARA GESTIONAR MÁS FECHAS DE BTS EN MÉXICO

Ante la creciente demanda de las y los jóvenes mexicanos por asistir a los conciertos de BTS en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una carta al Primer Ministro de Corea del Sur, para solicitar su apoyo con el objetivo de que esta banda surcoreana abra más presentaciones en el país.

“Le escribí una carta al Primer Ministro de Corea, pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas, en fin, que busquemos la manera de que las jóvenes y los jóvenes puedan tener acceso a este grupo que es tan popular en todo el mundo y particularmente en México”, anunció desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Informó que más de un millón de mexicanas y mexicanos quieren acudir a uno de los tres conciertos que BTS tendrá en México el próximo mes de mayo, y para los cuales solo hay un total de150 mil boletos disponibles.

