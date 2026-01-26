lunes, enero 26, 2026
Localizan a hombre sin vida en la colonia Lirios, al sur de Tapachula

Tapachula, Chiapas a 26 de enero de 2026.- Un hombre fue localizado sin vida alrededor de las 07:30 horas de la mañana de este lunes sobre una banqueta de la colonia Lirios, en la calle Girasoles, a un costado del boulevar Príncipe Akishino, al sur de la ciudad de Tapachula.

La persona fue identificada como Ángel “N”, de 35 años de edad, quien vestía una playera color rojo y un pants azul con franjas naranjas. De acuerdo con versiones de vecinos, el hombre no era habitante de la colonia, ya que residía en un sector cercano y desde hacía al menos dos días se le había visto deambulando por la zona, presuntamente bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas.

Fueron vecinos del sector quienes, durante las primeras horas de la mañana, se percataron de que el hombre se encontraba tirado sobre la vía pública, aparentemente inconsciente y sin lesiones visibles, por lo que realizaron el reporte correspondiente al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron elementos de corporaciones policiacas y personal de auxilio, quienes tras valorar a la persona confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, las causas del fallecimiento permanecen desconocidas, por lo que serán las autoridades competentes quienes determinen lo ocurrido mediante las investigaciones correspondientes. El Orbe / Carlos Montes

