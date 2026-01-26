La Fiscalía General del Estado, Informa:

lunes, enero 26, 2026
La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación con Protocolo de Feminicidio, ante el hallazgo de una persona del sexo femenino sin vida, en el municipio de Villa Comaltitlán. Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa realiza las indagatorias correspondientes, a fin de esclarecer este lamentable hecho y fincar responsabilidades. La FGE garantiza Cero Impunidad ante la violencia feminicida.

