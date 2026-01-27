Aparatoso choque entre dos camionetas deja un lesionado en la carretera a Puerto Madero.

Tapachula, Chiapas a 26 de enero de 2026.—

Un fuerte accidente vehicular se registró la noche de este lunes, alrededor de las 20:20 horas, sobre la carretera Tapachula–Puerto Madero, antes de llegar a la Universidad UDS y a la entrada al ejido Palo Seco, dejando como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales.

En el percance se vieron involucradas dos camionetas: una Chevrolet S-10 color azul, la cual presentó un fuerte impacto en la parte frontal del costado izquierdo, y una Ford Explorer color gris, que resultó con severos daños en el costado derecho, lo que provocó la activación de las bolsas de aire.

Derivado del choque, una persona resultó lesionada y fue atendida por paramédicos de Protección Civil, quienes informaron que, debido a la gravedad de las lesiones, fue necesario su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Al lugar acudieron primeros respondientes la fuerza de reacción inmediata, Pakal y policías municipales, quienes brindaron auxilio, acordonaron la zona y controlaron la circulación vehicular. Minutos más tarde arribó personal de la Guardia Nacional, División Caminos, que realizó las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Posteriormente hicieron presencia las aseguradoras de ambos vehículos y una grúa, la cual trasladó las unidades al corralón correspondiente. Las autoridades implementaron maniobras de abanderamiento y orientación vial para los automovilistas que circulaban en ambos sentidos, con el fin de evitar nuevos percances.

Será la autoridad competente quien determine la responsabilidad legal de los involucrados en este hecho de tránsito.

El orbe/Carlos Montes