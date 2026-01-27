martes, enero 27, 2026
spot_img
InicioAl InstanteIntento ganar el paso provoca choque entre motocicleta y camioneta.
Al InstanteRojas

Intento ganar el paso provoca choque entre motocicleta y camioneta.

0
17

Tapachula, Chiapas a 26 de enero de 2026.-
Un motociclista resultó lesionado la noche de este lunes tras verse involucrado en un accidente vehicular registrado en el cruce de la 7ª Avenida Sur y 12ª Calle Oriente, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el Reporte Ciudadano, el percance ocurrió alrededor de las 19:10 horas, cuando una motocicleta color azul celeste italika colisionó con una camioneta Ranger blanca. Testigos señalaron que el motociclista circulaba sobre la 7ª Sur cuando el conductor de la camioneta presuntamente intentó ganarle el paso, lo que provocó el impacto entre ambas unidades.

A consecuencia del choque, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y presentó diversas lesiones. El conductor de la camioneta permaneció en el lugar y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de realizar el peritaje y deslindar responsabilidades.

Minutos después arribó al sitio la unidad UR-01 del Grupo SAE, con dos elementos a bordo, quienes localizaron a un hombre identificado como Ignacio, de aproximadamente 46 años de edad, en posición decúbito dorsal. Tras la valoración prehospitalaria, se informó que el lesionado se encontraba consciente y orientado, aunque refería algia en diferentes partes del cuerpo.

Luego de la toma de signos vitales, el personal de emergencia procedió a su traslado a un hospital cercano, donde recibiría atención médica especializada.
Carlos Montes

Artículo anterior
Bajo la consigna de Cero Corrupción y Cero Impunidad, seguimos avanzando a un Chiapas Seguro: Llaven Abarca
Artículo siguiente
Aparatoso choque entre dos camionetas deja un lesionado en la carretera a Puerto Madero.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Aparatoso choque entre dos camionetas deja un lesionado en la carretera a Puerto Madero.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 26 de enero de 2026.— Un fuerte accidente vehicular se registró la noche de este lunes, alrededor de las 20:20 horas, sobre...
Leer más

Bajo la consigna de Cero Corrupción y Cero Impunidad, seguimos avanzando a un Chiapas Seguro: Llaven Abarca

Al Instante staff - 0
• Tuxtla Gutiérrez se posiciona en el lugar 45 y Tapachula en el lugar 28, de las 91 ciudades evaluadas • En Tila, detienen a cinco personas...
Leer más

Se realizarán 74 Mundialitos en este 2026.

Al Instante staff - 0
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV