Intento ganar el paso provoca choque entre motocicleta y camioneta.

Tapachula, Chiapas a 26 de enero de 2026.-

Un motociclista resultó lesionado la noche de este lunes tras verse involucrado en un accidente vehicular registrado en el cruce de la 7ª Avenida Sur y 12ª Calle Oriente, al sur de la ciudad.

De acuerdo con el Reporte Ciudadano, el percance ocurrió alrededor de las 19:10 horas, cuando una motocicleta color azul celeste italika colisionó con una camioneta Ranger blanca. Testigos señalaron que el motociclista circulaba sobre la 7ª Sur cuando el conductor de la camioneta presuntamente intentó ganarle el paso, lo que provocó el impacto entre ambas unidades.

A consecuencia del choque, el motociclista cayó sobre la cinta asfáltica y presentó diversas lesiones. El conductor de la camioneta permaneció en el lugar y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de realizar el peritaje y deslindar responsabilidades.

Minutos después arribó al sitio la unidad UR-01 del Grupo SAE, con dos elementos a bordo, quienes localizaron a un hombre identificado como Ignacio, de aproximadamente 46 años de edad, en posición decúbito dorsal. Tras la valoración prehospitalaria, se informó que el lesionado se encontraba consciente y orientado, aunque refería algia en diferentes partes del cuerpo.

Luego de la toma de signos vitales, el personal de emergencia procedió a su traslado a un hospital cercano, donde recibiría atención médica especializada.

Carlos Montes