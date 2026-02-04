jueves, febrero 5, 2026
“Siempre vamos a ejercer la autoridad, sin distingos”: Óscar Alberto Aparicio Avendaño

– Secretario de Seguridad del Pueblo encabeza detención de jefe de plaza y tres integrantes de grupo criminal

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), mediante un operativo interinstitucional, logró la detención de cuatro integrantes de un grupo criminal, entre ellos un jefe de plaza, en acciones coordinadas realizadas en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa de Figueroa y Jiquipilas.

Durante el despliegue operativo, encabezado por el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, se aseguraron cuatro armas largas y un vehículo con reporte de robo, evitando que los presuntos responsables continuaran realizando actividades delictivas en la región.

De acuerdo con los primeros informes, momentos antes de su detención, los sujetos habrían intentado privar de la libertad a una persona, lo que activó la respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad, logrando neutralizar la amenaza.

El titular de la SSP reiteró que no habrá tolerancia para quienes atenten contra la paz y la seguridad de las y los chiapanecos, asegurando que el operativo continúa y se obtendrán más detenciones. “Siempre vamos a ejercer la autoridad, sin distingos”, afirmó.

Asimismo, se informa que no se registró ningún deceso. Las acciones se llevaron a cabo con apego a la ley y a los protocolos de actuación. Cualquier versión que indique lo contrario es falsa.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso con la población chiapaneca garantizando la seguridad en todo el territorio estatal.

