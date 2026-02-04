jueves, febrero 5, 2026
CAE “EL ESPÍRITU”, BRAZO DERECHO DE JUAN VALDOVINOS

Redacción-PER.TV
En un operativo de alto impacto, fuerzas federales y estatales lograron la captura de quien fuera identificado como el segundo al mando y principal operador de Juan Valdovinos, conocido en el mundo delictivo con el sobrenombre de “El Espíritu”.
La detención se registró este miércoles 4 de febrero en el municipio de Ocozocoautla, tras un despliegue táctico coordinado que permitió neutralizar al objetivo sin poner en riesgo a la población civil.
De acuerdo con información que trascendió, esta acción representa un golpe estratégico a la estructura criminal, al tratarse de uno de los operadores clave encargado de la logística y ejecución de actividades ilícitas.

Un hecho que llamó poderosamente la atención fue que, tras la captura, el propio Secretario de Seguridad fue quien piloteó la aeronave y realizó el traslado del detenido, enviando un mensaje contundente de mando, control y compromiso directo en el combate frontal a la delincuencia.
Autoridades señalaron que la detención de “El Espíritu” debilita de manera significativa el grupo delictivo ligado a Juan Valdovinos y reafirma la estrategia de seguridad implementada para recuperar la paz en Chiapas.
Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones derivadas de este operativo

