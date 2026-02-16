martes, febrero 17, 2026
Eduardo Ramírez entrega mobiliario e insumos al Cobach y fortalece infraestructura educativa en el Cebech

Al encabezar la ceremonia de inicio del Semestre Escolar 2026-B y la entrega de mobiliario e insumos educativos a planteles de las nueve coordinaciones del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), con una inversión superior a 8 millones de pesos, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar deseó éxito a la comunidad escolar en este nuevo ciclo y destacó que el alumnado contará con herramientas tecnológicas que fortalecerán su aprendizaje. Asimismo, señaló que su gobierno mantiene un compromiso firme con el fortalecimiento del sector educativo y el respaldo permanente a la juventud chiapaneca.

Posteriormente, Ramírez Aguilar inauguró nueva infraestructura educativa en el Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas (Cebech) Belisario Domínguez Palencia, con una inversión de 7.1 millones de pesos, en beneficio de más de mil 100 estudiantes. Asimismo, dio a conocer que su administración evaluará el proyecto para la construcción de un nuevo edificio de aulas didácticas para ampliar las oportunidades educativas para la niñez y juventud tuxtleca.

