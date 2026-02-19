Con gallardía y disciplina, estudiantes protagonizan brillante Demostración de Escoltas

Tapachula, Chiapas; 19 de febrero.— En el marco de las actividades cívicas conmemorativas, la explanada del Palacio Municipal se llenó de orgullo patrio con la realización de la Demostración de Escoltas, evento que reunió a diversas instituciones educativas de nivel primaria y secundaria.

La actividad, convocada por el área de Educación y Cultura Municipal, dio inicio en punto de las 5:30 horas, congregando a estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades locales. Cada escolta participante mostró coordinación, disciplina y respeto a los símbolos patrios, resaltando los valores cívicos que se fomentan desde las aulas.



1 de 5

Durante el evento, personalidades del ámbito educativo y autoridades municipales dieron la bienvenida a los asistentes, destacando la importancia de fortalecer la identidad nacional y el trabajo en equipo entre las nuevas generaciones.La demostración se desarrolló en un ambiente de sana competencia y compañerismo, reconociendo el esfuerzo y dedicación de los planteles participantes, quienes con paso firme y uniforme impecable reafirmaron su compromiso con los valores cívicos y el amor por México. EL ORBE/ Mesa de Redacción.