jueves, febrero 19, 2026
GOLPE AL CRIMEN DIGITAL: SSP, FGE Y PODER JUDICIAL ACTÚAN CONTRA CUENTAS DIGITALES POR POSIBLES VÍNCULOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Chiapas, 19 de febrero de 2026.– Como resultado de la coordinación institucional entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial del Estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fueron inhabilitadas, en redes sociales, diversas páginas y cuentas digitales que operaban bajo las denominaciones de “Chiapas Crudo”, “Tabo Ruiz”, “Marino Militar” y “Lupita Álvarez Jiménez”, las cuales se encuentran bajo investigación.

Las investigaciones desarrolladas por la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación de la Secretaría de Seguridad del Pueblo permitieron establecer líneas de análisis relacionadas con dichos espacios digitales, al identificarse indicios sobre su posible utilización como instrumentos para la difusión de contenidos que afectan el orden público y la seguridad.

Derivado de los actos de investigación y del análisis jurídico correspondiente, las autoridades competentes continúan con las diligencias correspondientes en contra de las o los administradores para el esclarecimiento de los hechos, con estricto apego al marco legal vigente.

Con estas acciones, el gobierno de la Nueva ERA fortalece su política firme para impedir que plataformas digitales sean utilizadas como herramientas al servicio de intereses ilícitos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera que el uso de medios digitales para la comisión de conductas ilícitas, la manipulación informativa o la generación de narrativas vinculadas a posibles estructuras delictivas será investigado y, en su caso, sancionado conforme a derecho.

Así mismo se exhorta a la ciudadanía a conducirse con responsabilidad en el entorno digital, evitar la difusión de contenidos de origen ilícito y denunciar cualquier espacio o conducta en redes sociales que pudiera estar relacionada con actividades delictivas.

El Gobierno del Estado actuará con determinación, firmeza y estricto apego al marco jurídico.

