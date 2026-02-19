jueves, febrero 19, 2026
Localizan restos humanos en la colonia 1 de Mayo en Tapachula.

Tapachula, Chiapas a 19 de febrero 2026.– La mañana de este jueves se registró una intensa movilización de corporaciones policiacas en la colonia 1° de Mayo, en las inmediaciones del IMSS Las Américas, luego de que a las 09:41 horas se reportara al sistema de emergencias 911 la presencia de un bulto sospechoso envuelto en una sábana blanca.

Elementos de seguridad estatal y municipal acudieron al lugar y, tras una inspección preliminar, confirmaron que en el interior de la sábana se encontraban restos óseos y otros indicios que hacían presumir la presencia de restos humanos. De inmediato, el área fue acordonada para preservar la escena.

Agentes de la Policía de Investigación iniciaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y establecer la posible mecánica de los hechos, mientras que personal de Servicios Periciales, adscrito a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, realizó el procesamiento del lugar conforme a los protocolos de cadena de custodia.

Alrededor de las 10:50 horas concluyeron las diligencias periciales y se efectuó el levantamiento de los restos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo). Ahí se practicarán estudios antropológicos, genéticos y forenses para determinar la identidad, sexo, causa y tiempo de muerte.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas ni se había confirmado la identidad de la víctima. Las autoridades ministeriales indicaron que la investigación permanece abierta y que en las próximas horas podrían emitirse mayores detalles conforme avancen las indagatorias. El Orbe / Carlos Montes

