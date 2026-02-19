Inició la Cuaresma con Llamado a la Conversión y a la Misericordia

• La imposición de ceniza marca el comienzo de 40 días de reflexión, arrepentimiento y preparación para la Pascua.

Tapachula, Chiapas 19 de Febrero del 2026.– Con la celebración del Miércoles de Ceniza, la Iglesia Católica dio inicio al tiempo de Cuaresma, un periodo de 40 días dedicado a la reflexión, el arrepentimiento y la preparación espiritual para la Pascua. Así lo expresó el párroco Martín Moreno, de la Parroquia San Agustín, quien destacó el profundo significado religioso de este momento litúrgico.

Explicó que la Cuaresma es una oportunidad que la Iglesia ofrece a los fieles para revisar su vida, fortalecer la oración, practicar la caridad —también llamada limosna en el Evangelio— y vivir el ayuno como signo de disciplina y conversión interior. “Es un tiempo para acercarnos de manera distinta a Dios, para permitir que sane nuestro corazón y nos prepare para la gran fiesta de la Resurrección del Señor”, señaló. EL ORBE/ Mesa de Redacción.