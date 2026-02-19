jueves, febrero 19, 2026
spot_img
InicioAl InstanteInició la Cuaresma con Llamado a la Conversión y a la Misericordia
Al Instante

Inició la Cuaresma con Llamado a la Conversión y a la Misericordia

0
20

• La imposición de ceniza marca el comienzo de 40 días de reflexión, arrepentimiento y preparación para la Pascua.

Tapachula, Chiapas 19 de Febrero del 2026.– Con la celebración del Miércoles de Ceniza, la Iglesia Católica dio inicio al tiempo de Cuaresma, un periodo de 40 días dedicado a la reflexión, el arrepentimiento y la preparación espiritual para la Pascua. Así lo expresó el párroco Martín Moreno, de la Parroquia San Agustín, quien destacó el profundo significado religioso de este momento litúrgico.

Explicó que la Cuaresma es una oportunidad que la Iglesia ofrece a los fieles para revisar su vida, fortalecer la oración, practicar la caridad —también llamada limosna en el Evangelio— y vivir el ayuno como signo de disciplina y conversión interior. “Es un tiempo para acercarnos de manera distinta a Dios, para permitir que sane nuestro corazón y nos prepare para la gran fiesta de la Resurrección del Señor”, señaló. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Inició la Cuaresma con Llamado a la Conversión y a la Misericordia
Artículo anterior
Localizan restos humanos en la colonia 1 de Mayo en Tapachula.
Artículo siguiente
Fomentan el Regreso del Futbol Americano en Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

GOLPE AL CRIMEN DIGITAL: SSP, FGE Y PODER JUDICIAL ACTÚAN CONTRA CUENTAS DIGITALES POR POSIBLES VÍNCULOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Al Instante staff - 0
Chiapas, 19 de febrero de 2026.– Como resultado de la coordinación institucional entre la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), la Fiscalía General del...
Leer más

Con gallardía y disciplina, estudiantes protagonizan brillante Demostración de Escoltas

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 19 de febrero.— En el marco de las actividades cívicas conmemorativas, la explanada del Palacio Municipal se llenó de orgullo patrio con...
Leer más

Poder Judicial participa en sesión de trabajo interinstitucional contra la violencia hacia las mujeres

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la Primera Sesión Ordinaria 2026 del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV