jueves, febrero 19, 2026
Fomentan el Regreso del Futbol Americano en Tapachula

• Nace el equipo “Armadillos” de Tapachula, y convocan a jóvenes a formar parte.

Tapachula, Chiapas; 19 de febrero de 2026.– Con la finalidad de impulsar el desarrollo deportivo y académico de la juventud, el Ayuntamiento de Tapachula anunció la conformación del equipo representativo “Armadillos de Tapachula”, iniciativa que marca el regreso del fútbol americano organizado en esta localidad.

La presentación oficial se realizará en la unidad deportiva “La Cebadilla”, donde la secretaria de Juventud y Deporte, Brenda Contreras Edelman, destacó que el proyecto trasciende el ámbito competitivo, al promover disciplina, liderazgo y una visión de superación entre los participantes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

