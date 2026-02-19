jueves, febrero 19, 2026
Conmemoran el Día del Ejercito Mexicano en la 36 Zona Militar

• Participan autoridades civiles y militares de la región fronteriza.

Tapachula, Chiapas 19 de Febrero del 2026.- En el marco de la conmemoración del “Día del Ejército Mexicano”, autoridades militares y civiles se dieron cita en las instalaciones de la 36ª Zona Militar, donde se llevó a cabo una ceremonia solemne encabezada por el General de Brigada de Estado Mayor, Javier Guzmán Alvarado, comandante de esta jurisdicción militar, acompañado por el Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Miguel Ángel Núñez de la Huerta, comandante de la 22ª Zona Naval, así como jefes de armas y servicios, autoridades civiles e invitados especiales. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

