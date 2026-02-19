QUISO VOLVER A QUEMAR EL BASURERO DE TAPACHULA Y LO ATRAPARON EN FLAGRANCIA

Tapachula, Chiapas; 19 de febrero de 2026.—

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal informó que, derivado de los rondines permanentes de vigilancia y de la oportuna intervención del personal que labora en el nuevo Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos, fue detenido un hombre cuando intentaba provocar nuevamente un incendio al interior del basurero municipal.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante recorridos preventivos de seguridad pública municipal, momento en el que trabajadores del sitio alertaron sobre la presencia de un individuo que portaba una botella con un líquido con fuerte olor a gasolina, así como un encendedor, con los que pretendía prender fuego a un montón de basura.

La rápida coordinación entre el personal del centro y los elementos de seguridad permitió asegurar al sujeto antes de que el incendio se consumara, evitando un daño ambiental mayor y posibles riesgos para la población.

El masculino, quien dijo responder al nombre de Pedro N., de 38 años de edad y de nacionalidad mexicana, fue asegurado en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable responsabilidad en delitos contra el medio ambiente, conforme a la ley.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal reiteró que mantendrá vigilancia permanente en zonas estratégicas del municipio y refrendó su compromiso de actuar con firmeza para prevenir actos que atenten contra el entorno, la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.