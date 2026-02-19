jueves, febrero 19, 2026
Tramo Tapachula–Puerto Madero, Prioridad Urgente para el Desarrollo y la Seguridad del Soconusco: AMEXME

Tapachula, Chiapas 19 de febrero 2026.- La infraestructura carretera en el Soconusco enfrenta una situación crítica. María de Lourdes Santos Osaya, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMEXME) capítulo Tapachula, demandó a las autoridades federales atender de manera integral el tramo Tapachula–Puerto Madero, al considerar que su deterioro frena el crecimiento regional y pone en peligro a la población. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

