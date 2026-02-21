CONFIRMAN ARTISTAS DEL MASIVO PARA LA EXPO FERIA TAPACHULA 2026.

Tapachula, Chiapas 21 de febrero 2026.- El Presidente del Patronato de la Expo Feria Tapachula (EFT) 2026, Emilio Barrios Solano, confirmó la presentación de los artistas del Foro Masivo para la edición número 63 que se desarrollará del 5 al 15 de marzo próximo.

En conferencia de prensa y acompañado de la directora general de la EFT, Aline Levet Moisés y la Reina Electa, Maylen Alvarado Balcázar, Barrios Solano, destacó que la cartelera 2026, conjuga diversos géneros musicales, espectáculos infantiles, música cristiana, comedia y grandes artistas del espectáculo, convirtiéndola en una variedad para toda la familia.



1 de 4

Barrios Solano, agradeció la presencia de los medios de comunicación que de manera responsable y objetiva han difundido la información que genera la feria ganadera, agrícola, comercial y empresarial más importante de la región.Detalló que todos los espectáculos en el Foro Masivo iniciarán a las 9 de la noche, excepto la Granja de Zenón que por ser una variedad dirigida a los menores de edad comenzará a las siete de la noche.Yuri, Gloria Trevi, Grupo Pesado, Junior Klan, Los Alameños de la Sierra, Armando Navarrez, El Costeño, La Granja de Zenón, Matute, Piso 21, Calibre 50 y Diego Herrera estarán presentes en el Foro Masivo de la EFT 2026.