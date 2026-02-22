domingo, febrero 22, 2026
spot_img
InicioAl InstanteRefuerza SSP vigilancia en la frontera sur y carreteras colindantes con Tabasco,...
Al Instante

Refuerza SSP vigilancia en la frontera sur y carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca

0
33

Chiapas; 22 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, bajo la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, da a conocer que derivado del operativo realizado en el estado de Jalisco, redobla las acciones de vigilancia y prevención en la frontera con Centroamérica, así como en las carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca.

Estas acciones tienen como objetivo fortalecer la presencia institucional, vigilar de manera permanente cualquier situación que pudiera alterar el orden público en la entidad y garantizar una respuesta inmediata y contundente ante cualquier eventualidad.

La SSP reafirma que en Chiapas se mantiene un trabajo coordinado y permanente con el Gobierno de México, respaldando las acciones encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que dirige Omar García Harfuch, y todo el Gabinete de Seguridad federal.

No se bajará la guardia en la lucha contra la delincuencia. En Chiapas la seguridad es una prioridad permanente y se actúa con firmeza para salvaguardar la paz, el orden y la tranquilidad de las y los chiapanecos.

Con estas acciones, la SSP reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada, preventiva y estratégica para mantener a la entidad como un territorio seguro, donde prevalezca el Estado de derecho y el libre tránsito.

Refuerza SSP vigilancia en la frontera sur y carreteras colindantes con Tabasco, Veracruz y Oaxaca
Artículo anterior
Ascenso y Caída de «El Mencho», Líder del CJNG
Artículo siguiente
SSPyPCM fortalece el tejido social con recorridos de Proximidad Social en el primer cuadro
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Todas las clases en normalidad.

Al Instante staff - 0
Leer más

GUADALAJARA EN LA MIRA A POCO MÁS DE 3 MESES DEL MUNDIAL

Al Instante staff - 0
GUADALAJARA EN LA MIRA A POCO MÁS DE 3 MESES DEL MUNDIAL ⚽🇲🇽 La ciudad tapatía, sede de cuatro partidos del Mundial 2026 en el...
Leer más

SSPyPCM fortalece el tejido social con recorridos de Proximidad Social en el primer cuadro

Al Instante staff - 0
En seguimiento a las acciones que fortalecen el tejido social y promueven la cercanía entre autoridad y ciudadanía, elementos de la Secretaría de Seguridad...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV