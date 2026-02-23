martes, febrero 24, 2026
Se refuerza monitoreo y vigilancia en Basurero de Tapachula: Yamil Melgar

23 de febrero, 2026, Tapachula, Chiapas — El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, informó que el incendio en el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos está controlado en su totalidad gracias al esfuerzo coordinado de brigadas municipales y estatales; continúan labores de enfriamiento en puntos residuales para asegurar la zona.

Se ha reforzado de manera inmediata la vigilancia en el basurero con patrullajes, retenes y monitoreo técnico continuo, además de operativos preventivos y recorridos diarios para evitar reavivamientos y proteger a la población; la administración municipal intensifica la presencia y coordinación interinstitucional.

Las autoridades reportaron la detención de una persona con la intención de volver a incendiar el Centro de Disposición Final, lo que permitió actuar de inmediato y prevenir nuevos riesgos; el Ayuntamiento colabora con las instancias correspondientes para el seguimiento del caso.

Yamil Melgar agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, de la secretaria de Medio Ambiente, Malena Torres, y del secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero, y reiteró que no descansarán hasta garantizar la seguridad ambiental y el bienestar de la comunidad. Este trabajo no termina hasta que esos puntos de calor estén completamente eliminados.

