miércoles, febrero 25, 2026
Magisterio Chiapaneco Anuncia paro de 48 Horas y Marcha Estatal en Tuxtla

• La Sección VII del SNTE-CNTE suspenderá clases los días 26 y 27 de febrero para exigir respuesta a demandas laborales.

Tapachula, Chiapas; 25 de febrero de 2026.– El gremio de la Sección VII del SNTE-CNTE en Chiapas convocó a una Jornada de Movilización Estatal los días 26 y 27 de febrero, que incluirá la suspensión de clases y una marcha en la capital del estado.


El anuncio fue realizado por el profesor Gabriel Díaz Ordoñez, coordinador V de la Región Costa Grande, quien explicó que la movilización tiene como objetivo exigir respuesta a diversas demandas laborales y sindicales de carácter federal y estatal, las cuales —afirmó— han sido postergadas por las autoridades. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

