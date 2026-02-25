miércoles, febrero 25, 2026
Reconocimiento a la excelencia y vocación de servicio

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la Sesión Solemne del Congreso del Estado de Chiapas, en la que se realizó la entrega de la presea “Dr. Manuel Velasco Suárez”, al secretario de Salud de México, David Kershenobich Stalnikowitz, ante la presencia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, diputadas y diputados integrantes del Legislativo estatal y autoridades de los distintos órdenes de gobierno.


Este reconocimiento distingue la destacada trayectoria del galardonado, así como su profunda vocación de servicio, solidaridad humana y contribución a la salud pública en México, valores que reflejan el legado del doctor Manuel Velasco Suárez y fortalecen el compromiso institucional con el bienestar de la ciudadanía.

Magisterio Chiapaneco Anuncia paro de 48 Horas y Marcha Estatal en Tuxtla
Trabajadores Anuncian Bloqueo Total de la Terminal de Almacenamiento de Pemex en Puerto Chiapas
Gobernador Eduardo Ramírez impone medalla “Dr. Manuel Velasco Suárez” al Dr. David Kershenobich

Al Instante staff - 0
• En el acto protocolario, las y los presentes guardaron un minuto de silencio en memoria de los elementos de las Fuerzas Armadas del país...
Heroico Cuerpo de Bomberos sofoca incendio cerca del puente Cahoacán con dos unidades de ataque rápido

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; miércoles 25 de febrero de 2026.– Un incendio de considerable magnitud se registró la noche de este miércoles alrededor de las 20:50...
Así festeja Bryan Gutiérrez el cuarto Gol contra Islandia.

Al Instante staff - 0
