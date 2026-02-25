Reconocimiento a la excelencia y vocación de servicio

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la Sesión Solemne del Congreso del Estado de Chiapas, en la que se realizó la entrega de la presea “Dr. Manuel Velasco Suárez”, al secretario de Salud de México, David Kershenobich Stalnikowitz, ante la presencia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, diputadas y diputados integrantes del Legislativo estatal y autoridades de los distintos órdenes de gobierno.



Este reconocimiento distingue la destacada trayectoria del galardonado, así como su profunda vocación de servicio, solidaridad humana y contribución a la salud pública en México, valores que reflejan el legado del doctor Manuel Velasco Suárez y fortalecen el compromiso institucional con el bienestar de la ciudadanía.