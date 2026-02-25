Trabajadores Anuncian Bloqueo Total de la Terminal de Almacenamiento de Pemex en Puerto Chiapas

• Acusan abandono sanitario y acciones legales en su contra de parte de la dependencia.

Tapachula, Chiapas, 25 de febrero de 2026.- La protesta iniciada hace tres días en la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Petróleos Mexicanos en Puerto Chiapas podría escalar a un bloqueo total de las instalaciones, luego de que trabajadores en activo y jubilados aseguraran no haber recibido respuesta a sus demandas.

Los inconformes denunciaron que desde hace 14 meses carecen de servicios médicos especializados y de medicamentos básicos, situación que afirman ya tuvo consecuencias fatales. El ORBE/ Mesa de Redacción.