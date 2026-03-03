miércoles, marzo 4, 2026
Poder Judicial e Instituto Registral del Estado firman convenio en innovación tecnológica

0
21

– Con el acceso al Portal Balam se consolidarán juicios más ágiles, fomentando la confianza ciudadana.

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, encabezó junto a la directora general del Instituto Registral del Estado, Adriana Mercedes Ramos Díaz, la firma de convenio de colaboración para la implementación del “Portal Balam”, una herramienta tecnológica orientada a fortalecer la interconexión institucional y agilizar los procesos judiciales.

Durante el acto, realizado en la Sala de Presidencia de la sede judicial Tuxtla, el magistrado presidente celebró esta iniciativa, ya que la modernización tecnológica representa un avance estratégico para consolidar una justicia más pronta, eficaz y transparente en beneficio de la sociedad chiapaneca.

Moreno Guillén añadió que este portal permitirá que juzgados y salas realicen consultas remotas de antecedentes y gestiones de trámites registrales, directamente desde las bases de datos necesarias, para que los juicios sean más ágiles, acortando tiempos en los procesos y fomentando la confianza ciudadana.

Por su parte, la titular del Instituto Registral refrendó ante el magistrado presidente, ser una aliada institucional que cree en la innovación y señaló que, con el principio de la tecnología al servicio de la justicia, esta firma de convenio representa un avance en materia familiar y laboral, así como la protección del patrimonio y la certeza jurídica para las familias chiapanecas.

En este evento se contó con la presencia de consejeras y consejeros de la Judicatura, magistradas, magistrados, juezas, jueces, así como de personal directivo e integrantes de ambas instituciones.

EL ORBE AL MOMENTO:

