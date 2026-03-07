Empleado queda gravemente herido tras asalto a quesería en Tapachula

Tapachula, Chiapas; sábado a 7 de marzo 2026.- Un empleado resultó herido de gravedad luego de ser baleado durante un asalto armado en la Quesería San Francisco, la tarde de este sábado en la ciudad de Tapachula.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:35 horas, cuando dos sujetos con el rostro cubierto ingresaron al establecimiento y amagaron con un arma de fuego a los trabajadores para exigir el dinero de la caja.

Durante el atraco, uno de los asaltantes disparó contra Sergio M., de 22 años, quien recibió un impacto de bala en la parte baja del cuello, por lo que quedó gravemente herido dentro del local. Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron del lugar a bordo de una motocicleta.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron de emergencia a un hospital, donde permanece recibiendo atención médica debido a la gravedad de la herida.

Elementos de distintas corporaciones policiacas implementaron un operativo de búsqueda y un cerco en la zona para tratar de localizar a los presuntos responsables, además de revisar cámaras de seguridad cercanas al establecimiento.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos. El Orbe / Carlos Montes