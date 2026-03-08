Mujeres Marchan en Tapachula este 8M y Exigen Justicia Ante Casos de Violencia

• Colectivas feministas y activistas recorrieron las principales calles de la ciudad para exigir atención real a las denuncias de agresión sexual y violencia de género.

Tapachula, Chiapas; 8 de marzo de 2026.– En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, decenas de mujeres integrantes del Comité Organizador del 8M, colectivas feministas y miembros de la comunidad LGBT realizaron una marcha por las principales calles de Tapachula para exigir justicia ante casos de violencia de género y agresiones sexuales que, aseguran, continúan sin resolverse.

La movilización inició alrededor de las 10:00 de la mañana en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO), desde donde las participantes avanzaron por la Central Sur hasta llegar al centro de la ciudad.

Durante el recorrido, las manifestantes portaron mantas, pancartas y lonas con mensajes de denuncia, además de corear consignas para exigir a las autoridades mayor atención a los casos de violencia contra mujeres y niñas.

La marcha concluyó en la explanada del Parque Central Miguel Hidalgo, donde las participantes realizaron diversas acciones simbólicas como la colocación de un tendedero de denuncias contra presuntos agresores sexuales, así como pintas en la explanada, banquetas y monumentos.

En entrevista, la defensora de derechos humanos Cecilia Izaguirre, integrante del comité organizador de la marcha, explicó que la movilización fue preparada por varias colectivas con el objetivo de garantizar la logística, seguridad y atención de salud durante la actividad.

Señaló que uno de los principales reclamos de las mujeres es que las denuncias de violencia y agresión sexual sean atendidas con seriedad, ya que muchas víctimas afirman que sus casos no avanzan en las instancias correspondientes.

Durante la manifestación, explicó, también participaron jóvenes y niñas que compartieron testimonios sobre situaciones de violencia que han vivido, lo que refleja la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y atención.

Las activistas señalaron que, aunque existen leyes para proteger a las mujeres, el problema radica en la falta de aplicación efectiva de estas normas, por lo que pidieron a las autoridades estatales y federales escuchar a las organizaciones civiles que trabajan directamente con víctimas.

El contingente fue acompañado por elementos de seguridad estatales y municipales, y la movilización concluyó sin registrarse incidentes mayores. Las colectivas reiteraron que seguirán alzando la voz hasta que las víctimas sean escuchadas y se garantice justicia en los casos de violencia de género. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.