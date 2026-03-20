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Dicta Poder Judicial del Estado 100 años de cárcel a secuestrador

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-Con sentencias ejemplares, el Poder Judicial del Estado reafirma su compromiso con una justicia humana, apegada a la ley y sin impunidad.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar a Heyni “N” por el delito de Secuestro Agravado, cometido en contra de dos personas con identidades reservadas.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Reforma, Chiapas, y como resultado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco resolvió imponer a Heyni “N» una condena de 100 años de prisión y el pago de la reparación del daño. Asimismo, se determinó no concederle ningún beneficio o sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta sentencia ejemplar, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más accesible y humana, donde las personas juzgadoras actúan con estricto apego a la ley y sin espacio para la impunidad.

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