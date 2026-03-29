Caravana de migrantes pernoctan en Mapastepec

Mapastepec, chiapas a 29 de Marzo 2026.- Luego de permancer por un día en Escuintla en la unidad deportiva. Al día siguiente en la noche decidieron avanzar rumbo a Mapastepec. Durante el trayecto descansaban por ratos para poder continuar. Los Acompañaba guardia Estatal, Guardia Estatal sector caminos, grupo Beta, I. N.M.

Finalmente llegaron al municipio de Mapastepec al Domo del Barrio Santa Cruz, se instalaron modulos denominados Médicos del Mundo Y plan internacional para Atender a los migrantes, les dotaron de liquidos sueros Viral.

Este Domingo En la Madrugada continúan su caminar hacia el municipio de Pijijiapan. José Ángel López