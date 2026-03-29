En San Juan Cancuc, detienen a presuntos narcomenudistas y aseguran 3 inmuebles durante cateos: FGE

– También se aseguraron narcóticos

El Grupo Interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, detuvo a tres individuos como presuntos responsables del delito contra la salud durante diligencias de cateos a inmuebles ubicados en el municipio de San Juan Cancuc.

Como resultado, en el domicilio ubicado en la salida de San Juan Cancuc-Oxchuc, se detuvo a Diego “N”, a quien se le aseguraron 263 bolsitas con material sólido cristalino con las características del “cristal” y 31 bolsitas con hierba verde con las características marihuana.

En el inmueble situado sobre la carretera San Juan Cancuc-Oxchuc en el barrio Cancuc Arriba, se detuvo a Juan “N”, a quien se le aseguraron 75 bolsitas con material sólido cristalino con las características del “cristal”; una bolsa grande y 19 bolsitas con hierba verde con las características de la marihuana; y mil 428 pesos en efectivo.

En el tercer inmueble que está sobre la carretera San Juan Cancuc-Oxchuc en el barrio Pokona, se detuvo a Lorenzo “N”, a quien se le aseguraron 49 bolsitas con material sólido cristalino con las características del “cristal” y 23 bolsitas con hierba verde con las características de la marihuana.

Los detenidos, los aseguramientos y los inmuebles fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para que determine su situación legal.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunida