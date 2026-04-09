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Poder Judicial dicta 45 años de prisión a responsable del delito de Feminicidio

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El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a Andrés “N”, por el delito de Feminicidio, cometido en agravio de una mujer con identidad reservada.

Tras los acontecimientos registrados en Ixtapa, Chiapas, y realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora de un Tribunal de Enjuiciamiento de los distritos judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla resolvió imponer a Andrés “N” una pena de 45 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana, garantizando que los actos que vulneren la integridad y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes chiapanecas no queden impunes.

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