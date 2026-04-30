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Grupo CARCH y Repartidores Regalan Sonrisas Festejando a los Niños

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Celebraron de Manera Anticipada a Niñas y Niños de Tapachula

Tapachula, Chiapas.- En medio de risas, alegría y un ambiente lleno de color y fantasía, paramédicos del grupo CARCH y el equipo de Mandaditos Delivery guacaleros, demostraron una vez más su compromiso y cercanía con la ciudadanía tapachulteca al llevar momentos de felicidad a decenas de niños que participaron en una celebración anticipada por el Día del Niño.
El evento reunió a familias enteras que se dieron cita para disfrutar de una tarde mágica donde los protagonistas fueron los pequeños, quienes entre aplausos y sonrisas convivieron con payasos y apuestos luchadores que llenaron el lugar de emoción y diversión.

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de dinámicas, juegos y espectáculos que hicieron vibrar tanto a niños como a adultos, en un ambiente familiar que permitió a muchos pequeños que disfrutaron su infancia y papás de los pequeños que disfrutaron de su niño interior y olvidarse por unas horas de las dificultades cotidianas.
Como parte de esta noble actividad, los organizadores repartieron dulces, pizza, refrescos y miles de juguetes, provocando la emoción de los menores que felices corrían con regalos en mano mientras agradecían el gesto solidario.
Integrantes del grupo CARCH señalaron que este tipo de actividades forman parte del compromiso social que mantienen con la población, destacando que además de brindar atención prehospitalaria, también buscan generar acciones positivas que fortalezcan el tejido social y lleven esperanza a quienes más lo necesitan.
Por su parte, Mandaditos Delivery y grupo CARCH reiteraron que continuar apoyando causas sociales y actividades comunitarias seguirá siendo parte fundamental de su labor en Tapachula.
La celebración concluyó entre música, abrazos y cientos de sonrisas, dejando claro que cuando sociedad y grupos altruistas unen esfuerzos, es posible regalar momentos inolvidables a la niñez tapachulteca. EL ORBE/Martha Guillén.

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