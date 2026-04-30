Se Reúne ERA con Omar García Harfuch y Refrenda Colaboración Para Fortalecer la Seguridad

*- Reconoció el Compromiso de la SSPC Para Reducir los Delitos de Alto Impacto

*- Refrendó la Disposición de su Gobierno Para Fortalecer la Coordinación y Cooperación con las Fuerzas Federales en Favor de la Seguridad.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien reconoció como una figura clave del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Destacó que su desempeño profesional y su compromiso han sido determinantes para alcanzar una reducción del 52 por ciento en los delitos de alto impacto.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México, el mandatario expresó, en nombre del pueblo de Chiapas, su agradecimiento por esta labor. Asimismo, reiteró su lealtad institucional y la disposición de su gobierno para fortalecer la coordinación y cooperación con las fuerzas federales en favor de la seguridad. Boletín Oficial