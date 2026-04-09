Poder Judicial del Estado impone 50 años de prisión a responsable del delito de Secuestro Agravado

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de Genaro “N” por el delito de Secuestro Agravado, cometido en perjuicio de una persona con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Siltepec, Chiapas, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Comitán determinó imponer a Genaro «N» una pena de 50 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Esta determinación judicial se derivó tras el desahogo de pruebas realizado durante las audiencias de juicio oral, donde se logró acreditar la participación y responsabilidad penal del hoy sentenciado.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una justicia más humana, asegurando que quienes cometan delitos como el secuestro agravado contra las y los chiapanecos no queden impunes.