En reacción inmediata, SSP y FGE recupera vehículo robado y detiene a dos masculinos en La Independencia

La Independencia, Chiapas; 14 de abril 2026.- En reacción inmediata, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Guardia Estatal Preventiva, y Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), atendieron el reporte de una persona del sexo masculino que fue despojada de su vehículo, logrando la detención de dos masculinos y la recuperación de la unidad en el municipio de La Independencia.

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Durante patrullajes de prevención y disuasión del delito en el tramo Las Margaritas – Francisco Sarabia, la víctima solicitó auxilio a los cuerpos de seguridad, manifestando que dos sujetos a bordo de una motocicleta, le robaron su vehículo Nissan Frontier de color rojo.

Ante tal situación, el grupo interinstitucional inició un despliegue operativo, logrando la detención de Jorge “N” y Jorge M “N”, y el aseguramiento de la motocicleta marca Italika 250Z y dos celulares, así como la recuperación del vehículo Nissan Frontier.

Por tales hechos, los indicios y los dos detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de fortalecer las estrategias de seguridad con coordinación interinstitucional para garantizar la paz y el orden en todo el territorio chiapaneco.