Tapachula, Chiapas 14 de abril 2026.- El representante del transporte organizado en la zona alta de Tapachula, Jaime Pérez Velázquez, anunció la incorporación de unidades modelo 2026 como parte de un programa de modernización que busca mejorar la calidad del servicio para los usuarios.
Renuevan transporte en zona alta de Tapachula con unidades 2026.
Tapachula, Chiapas 14 de abril 2026.- El representante del transporte organizado en la zona alta de Tapachula, Jaime Pérez Velázquez, anunció la incorporación de unidades modelo 2026 como parte de un programa de modernización que busca mejorar la calidad del servicio para los usuarios.
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