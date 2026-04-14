Renuevan transporte en zona alta de Tapachula con unidades 2026.

Tapachula, Chiapas 14 de abril 2026.- El representante del transporte organizado en la zona alta de Tapachula, Jaime Pérez Velázquez, anunció la incorporación de unidades modelo 2026 como parte de un programa de modernización que busca mejorar la calidad del servicio para los usuarios.



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Durante una manifestación pacífica, Pérez Velázquez quien también se desempeña como asesor jurídico de diversas empresas en el municipio destacó que esta renovación responde a la necesidad de ofrecer un transporte más seguro, eficiente y acorde a la normativa vigente. EL ORBE/ Mesa de Redacción.