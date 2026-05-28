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Vendedores del centro se alinean; Ayuntamiento recupera calles y refuerza seguridad

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* Ayuntamiento inicia operativo de reordenamiento en el mercado Sebastián Escobar para liberar vialidades y garantizar mayor seguridad a peatones y automovilistas.

Tapachula, Chiapas.
Con un operativo coordinado entre diversas dependencias municipales, el Ayuntamiento de Tapachula inició acciones de alineación y reordenamiento del comercio informal en las inmediaciones del mercado Sebastián Escobar, con el objetivo de recuperar espacios públicos, liberar vialidades y fortalecer la seguridad en una de las zonas comerciales con mayor movilidad de la ciudad.

La estrategia, encabezada por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, responde a la instrucción del alcalde Yamil Melgar Bravo de garantizar calles más ordenadas, accesibles y seguras tanto para comerciantes como para la ciudadanía.

El titular de la dependencia, Carlos Roberto Bracamontes Vila, informó que esta primera etapa se desarrolla de manera pacífica, privilegiando el diálogo y el consenso con los vendedores, a quienes se exhorta a respetar los espacios destinados al libre tránsito peatonal y vehicular.

El funcionario explicó que el operativo se ejecuta mediante un trabajo interinstitucional en el que participan la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Protección Civil, Salud Municipal, Derechos Humanos y la Coordinación de Personas en Contexto de Movilidad, entre otras áreas.

A través de estas acciones, el Gobierno Municipal busca enviar un mensaje claro de orden y recuperación de espacios públicos, generando mejores condiciones de movilidad, seguridad y convivencia social en beneficio de comerciantes, consumidores y habitantes de la zona.

Asimismo, se reiteró que todas las acciones se realizan con estricto respeto a los derechos humanos y bajo una política de diálogo permanente, priorizando acuerdos que permitan avanzar hacia una ciudad más funcional, segura y ordenada.

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