Vendedores del centro se alinean; Ayuntamiento recupera calles y refuerza seguridad

* Ayuntamiento inicia operativo de reordenamiento en el mercado Sebastián Escobar para liberar vialidades y garantizar mayor seguridad a peatones y automovilistas.
Tapachula, Chiapas.
Con un operativo coordinado entre diversas dependencias municipales, el Ayuntamiento de Tapachula inició acciones de alineación y reordenamiento del comercio informal en las inmediaciones del mercado Sebastián Escobar, con el objetivo de recuperar espacios públicos, liberar vialidades y fortalecer la seguridad en una de las zonas comerciales con mayor movilidad de la ciudad.
El titular de la dependencia, Carlos Roberto Bracamontes Vila, informó que esta primera etapa se desarrolla de manera pacífica, privilegiando el diálogo y el consenso con los vendedores, a quienes se exhorta a respetar los espacios destinados al libre tránsito peatonal y vehicular.
El funcionario explicó que el operativo se ejecuta mediante un trabajo interinstitucional en el que participan la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Protección Civil, Salud Municipal, Derechos Humanos y la Coordinación de Personas en Contexto de Movilidad, entre otras áreas.
A través de estas acciones, el Gobierno Municipal busca enviar un mensaje claro de orden y recuperación de espacios públicos, generando mejores condiciones de movilidad, seguridad y convivencia social en beneficio de comerciantes, consumidores y habitantes de la zona.
Asimismo, se reiteró que todas las acciones se realizan con estricto respeto a los derechos humanos y bajo una política de diálogo permanente, priorizando acuerdos que permitan avanzar hacia una ciudad más funcional, segura y ordenada.