martes, abril 14, 2026
spot_img
InicioAl InstantePoder Judicial impone 66 años de cárcel a responsable de Feminicidio en...
Al InstanteRojas

Poder Judicial impone 66 años de cárcel a responsable de Feminicidio en Grado de Tentativa

0
22

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó una sentencia condenatoria a Alexander “N”, por el delito de Feminicidio en Grado de Tentativa, cometido en agravio de una mujer con identidad reservada.

Por los hechos ocurridos en el municipio de Palenque, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Catazajá resolvió imponer a Alexander “N” una pena de 66 años y ocho meses de prisión y el pago de la reparación del daño. Asimismo, se determinó no concederle ningún sustitutivo de la pena impuesta.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, ratifica su determinación de fortalecer una impartición de justicia con enfoque humano y perspectiva de género, garantizando que toda conducta que vulnere la integridad y la vida de mujeres, niñas y adolescentes no quede impune.

Artículo anterior
Renuevan transporte en zona alta de Tapachula con unidades 2026.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Renuevan transporte en zona alta de Tapachula con unidades 2026.

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 14 de abril 2026.- El representante del transporte organizado en la zona alta de Tapachula, Jaime Pérez Velázquez, anunció la incorporación de...
Leer más

En reacción inmediata, SSP y FGE recupera vehículo robado y detiene a dos masculinos en La Independencia

Al Instante staff - 0
La Independencia, Chiapas; 14 de abril 2026.- En reacción inmediata, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Guardia Estatal Preventiva,...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Martes 14 de abril 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Hoy, informe de seguridad Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV