Fuerte movilización policial en la Preparatoria Número 2 de Tapachula.

Tapachula, Chiapas a 28 de mayo de 2026.– Una intensa movilización policiaca se registró la mañana de este jueves en las instalaciones de la Preparatoria Número 2, ubicada en la colonia Magisterial de Tapachula, luego de que se difundieran mensajes alertando sobre una presunta trifulca dentro del plantel.

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto estaría relacionado con diferencias entre padres de familia, alumnado y directivos de la institución, presuntamente por el manejo de recursos económicos de la escuela.

Durante la mañana, directivos del plantel fueron escoltados por elementos policiacos mientras abandonaban la institución; sin embargo, minutos más tarde regresaron nuevamente, situación que provocó otro altercado verbal entre los involucrados.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni hechos de violencia física, aunque la tensión continuaba en la zona.

Ante la situación, varios padres de familia ingresaron al plantel para retirar a sus hijos por temor a que pudieran resultar afectados, mientras que algunos estudiantes comenzaron a salir de la institución por precaución.

La preparatoria permanece resguardada por elementos de la Policía Municipal, Grupo GERI y corporaciones estatales, quienes mantienen vigilancia en el lugar para evitar que la situación se salga de control y garantizar la seguridad de estudiantes y personal educativo. EL ORBE/CARLOS MONTES