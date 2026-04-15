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Tapachula FC cae por la mínima en la ida; la serie se definirá en casa

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Puerto Vallarta, Jalisco — Tapachula FC visitó este miércoles 15 de abril la ciudad de Puerto Vallarta para enfrentar a Tritones de Vallarta, en el duelo correspondiente a la ida de la reclasificación de la Liga Premier, encuentro disputado en la Unidad Deportiva Curiel.
El compromiso fue intenso y muy disputado desde los primeros minutos, con una fuerte batalla en el medio campo, donde ambos equipos pelearon cada balón sin conceder espacios. El conjunto tapachulteco afrontó este encuentro con las sensibles bajas de Mateo Aguirre y Francisco Ramírez, situación que exigió ajustes en el planteamiento del equipo.
Al minuto 21, Tapachula sufrió otro contratiempo luego de que Nery de León tuviera que abandonar el terreno de juego por lesión, obligando a una modificación temprana en el esquema.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin anotaciones, al minuto 43, Aldo Suárez aprovechó una oportunidad para adelantar al conjunto local y poner el 1-0 a favor de Tritones de Vallarta.
Para la segunda mitad, Tapachula FC mostró una mejor versión, adelantando líneas y generando opciones al ataque en busca del empate. La insistencia fue constante y el equipo dejó claro su carácter competitivo.
Ya en la recta final del encuentro, Gabi Vidal estuvo cerca de igualar el marcador con una jugada de peligro, sin embargo, el guardameta Max Almada evitó la caída de su arco con una intervención oportuna.
El encuentro concluyó con una desventaja mínima para Tapachula FC, dejando la serie completamente abierta de cara al partido de vuelta.
El duelo definitivo se disputará este sábado 18 de abril a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico de Tapachula, donde el conjunto chiapaneco buscará remontar con el respaldo de su afición.
La directiva de Tapachula FC hace un llamado a toda la afición para que se haga presente y llene el estadio, en un partido donde el apoyo desde la tribuna será fundamental.

#TapachulaFC #Tapachula #LigaPremier

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